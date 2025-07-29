Турция готова стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и РФ – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить платформу для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией с целью скорейшего прекращения войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Турции.

В Турции может состояться новый раунд переговоров

После заседания Кабинета министров Эрдоган выступил с заявлением по поводу российско-украинской войны:

"Как когда-то в Стамбуле был накрыт стол переговоров, так вскоре именно на турецкой земле будет накрыт стол мира. И эта кровавая война наконец-то завершится", - подчеркнул он.

Шаги к миру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует дипломатические встречи для демонстраций, а не конструктивного диалога.

Глава государства заявлял, что следующий этап переговоров Украина с Россией возможна только после завершения согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле также прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Среди главных тем, которые поднимались на переговорах, были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.