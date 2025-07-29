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Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ - Ердоган

Ердоган
Президент Туреччини анонсував можливість мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара готова надати платформу для проведення мирних переговорів між Україною та Росією з метою якнайшвидшого припинення війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Туреччини.

У Туреччині може відбутися новий раунд перемовин

Після засідання Кабінету міністрів Ердоган, виступив із заявою щодо російсько-української війни:

"Як колись у Стамбулі був накритий стіл переговорів, так невдовзі саме на турецькій землі буде накрито стіл миру. І ця кривава війна нарешті завершиться", - наголосив він.

Кроки до миру

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує дипломатичні зустрічі для демонстрацій, а не конструктивного діалогу.

Очільник держави заявляв, що наступний етап переговорів України з Росією можливий лише після завершення узгоджених обмінів, про які сторони домовилися раніше в Стамбулі.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповідав, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною. Туреччина пропонує відновити переговори, подібні до тих, що відбувалися у Стамбулі.

Додамо, 23 липня у Стамбулі також пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Серед головних тем, які піднімалися на переговорах, були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Автор:
Ольга Опенько