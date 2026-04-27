Удар дрона в Черном море: масляное пятно выросло более чем в 400 раз

Площадь масляного пятна в акватории Черного моря после обстрела порта Черноморска в Одесской области выросла более чем в 400 раз. Загрязнение меняет физико-химические свойства морской воды и оказывает негативное влияние на морские организмы.

Об этом Delo.ua сообщил заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) Виктор Коморин.

Пятно выросло более чем в 400 раз

"Сейчас (масличное - ред.) пятно 35,7 кв км", - сказал Коморин.

Влияние масляного пятна на море

Разлив подсолнечного масла изменяет физико-химические свойства морской воды, отметил эксперт. Несмотря на то, что она не токсична, это негативно влияет на биоту.

Фото: Telegram Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа

Ликвидация последствий обстрела в порту "Черноморск"

"Администрация морских портов Украины " сообщила, что по состоянию на сегодняшний день к работам по локализации и ликвидации загрязнения привлечен специализированный флот Черноморского филиала ГП "АМПУ" (судно-нефтемусоросборщики), боновые заграждения, скиммер Lamor для сбора загрязняющих веществ, а также специализированный автотранспорт для скачивания.

Сразу после завершения воздушной тревоги и первичного обследования специалисты Черноморского филиала ГП "АМПУ" перекрыли ливневую канализацию, чтобы предотвратить дальнейшее попадание загрязняющих веществ в воду и городскую систему. Также установлена первая линия боновых заграждений. Портовый оператор локализовал утечку, создав песчаные барьеры вокруг ливневой сети и в направлении распространения загрязнения.

Напомним, из-за российских обстрелов города Черноморска была повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Государственные инспекторы зафиксировали утечку масла в акваторию порта. Ранее сообщалось, что на поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров.

В середине марта в акватории Одессы зафиксировали загрязнение Черного моря. В воде обнаружили желтые пятна, имеющие характерный запах подсолнечного масла. Загрязнение произошло во время российской атаки 20 декабря 2025 на объекты портовой инфраструктуры.

В конце декабря прошлого года возникло загрязнение побережья Черного моря после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало в акваторию Черного моря в результате вражеской атаки по порту "Южный".

Там в ночь с 21 на 22 декабря загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна и погибших птиц .