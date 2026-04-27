Удар дрону у Чорному морі: олійна пляма зросла у понад 400 разів

Площа олійної плями в акваторії Чорного моря після обстрілу порту Чорноморська в Одеській області зросла більш ніж у 400 разів. Забруднення міняє фізико-хімічні властивості морської води та негативно впливає на морські організми.

Про це Delo.ua повідомив заступник директора з науки Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) Віктор Коморін.

"Зараз (олійна - ред.) пляма 35,7 кв км", - сказав Коморін.

Вплив олійної плями на море

Розлив соняшникової олії змінює фізико-хімічні властивості морської води, зазначив експерт. Попри те, що вона не є токсичною, це негативно впливає на біоту.

Фото: Telegram Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Ліквідація наслідків обстрілу в порту "Чорноморськ"

"Адміністрація морських портів України" повідомила, що станом на зараз до робіт із локалізації та ліквідації забруднення залучено спеціалізований флот Чорноморської філії ДП "АМПУ" (судна-нафтосміттєзбирачі), бонові загородження, скімер Lamor для збору забруднюючих речовин, а також спеціалізований автотранспорт для відкачування забруднення.

Одразу після завершення повітряної тривоги та первинного обстеження фахівці Чорноморської філії ДП "АМПУ" перекрили зливову каналізацію, щоб запобігти подальшому потраплянню забруднюючих речовин у воду та міську систему. Також встановлено першу лінію бонових загороджень. Портовий оператор локалізував витік, створивши піщані бар’єри навколо зливової мережі та в напрямках поширення забруднення.

Нагадаємо, через російський обстріл міста Чорноморська було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ". Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Державні інспектори зафіксували витік олії в акваторію порту. Раніше повідомлялося, що на поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів.

У середині березня в акваторії Одеси зафіксували забруднення Чорного моря. У воді виявили жовті плями, які мають характерний запах соняшникової олії. Забруднення відбулося під час російської атаки 20 грудня 2025 року на об’єкти портової інфраструктури.

Наприкінці грудня минулого року виникло забруднення узбережжя Чорного моря після того, як рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря внаслідок ворожої атаки по порту "Південний".

Там у ніч з 21 на 22 грудня загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

А зранку 24 грудня у місті Одеса в районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявили плями та загиблих птахів.