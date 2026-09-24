Удары дронов обрушили нефтепереработку РФ: выпуск горючего падает третий месяц подряд

Россия не может восстановить нефтеперерабатывающие мощности, выведенные из строя украинскими дронами. В августе 2026 года производство нефтепродуктов в стране сократилось на 17,8% в годовом исчислении, а по сравнению с июлем спад составил 1,9%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Это уже третий месяц подряд, когда нефтеперерабатывающая отрасль демонстрирует спад. в июле падение составило 19,3%, а в июне достигло рекордных за не менее 21 года 21,7%. В целом по итогам восьми месяцев выпуск нефтепродуктов сократился на 10,3%.

Дефицит на заправках и мерах власти

Падение производства повлекло за собой острый дефицит на АЗС и заставило цены ползти вверх: по данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, а дизельное топливо — на 15%.

Чтобы сдержать кризис, российские власти ввели следующие меры:

запретила экспорт бензина и дизельного горючего и начала импортировать эти ресурсы;

предоставила налоговые льготы на горючее, которое завозится из-за границы;

разрешила продажу бензина устаревших экологических стандартов Евро-2 и Евро-3.

Несмотря на эти шаги, очереди на заправках сохраняются, а к концу августа выпуск бензина покрывал лишь 70% внутреннего спроса в России.

Последствия системных ударов по НПЗ

По подсчетам Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев российские НПЗ подвергались ударам украинских беспилотников в среднем раз в три дня. Из 32 крупных заводов атак избежали только пять, расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы.

Кроме того, 20 сентября после очередного удара полностью приостановил производство Московский НПЗ.

В МЭА не ожидают возобновления производства до конца года, отмечая, что целями атак все чаще становятся установки вторичной переработки нефти, отвечающие за выход качественного топлива. Если простые повреждения устраняются через две недели, то на восстановление вторичных установок требуется от 6 до 8 месяцев.

Кризис в нефтепереработке также остановил общий рост российской промышленности. По итогам восьми месяцев оно не изменилось по сравнению с январем-августом 2025 года, а в августе было на 0,6% ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что удары Украины по НПЗ обрушили переработку нефти в России. Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.