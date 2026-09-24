Удари дронів обвалили нафтопереробку РФ: випуск пального падає третій місяць поспіль

Росія не може відновити нафтопереробні потужності, виведені з ладу українськими дронами. У серпні 2026 року виробництво нафтопродуктів у країні скоротилося на 17,8% у річному вимірі, а порівняно з липнем спад склав 1,9%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Це вже третій місяць поспіль, коли нафтопереробна галузь РФ демонструє спад. у липні падіння становило 19,3%, а в червні сягнуло рекордних за щонайменше 21 рік 21,7%. Загалом за підсумками восьми місяців випуск нафтопродуктів скоротився на 10,3%.

Дефіцит на заправках та заходи влади

Падіння виробництва спричинило гострий дефіцит на АЗС та змусило ціни повзти вгору: за даними Росстату, з початку року бензин подорожчав на 21%, а дизельне пальне — на 15%.

Щоб стримати кризу, російська влада ввела такі заходи:

заборонила експорт бензину та дизельного пального й почала імпортувати ці ресурси;

надала податкові пільги на пальне, яке завозиться з-за кордону;

дозволила продаж бензину застарілих екологічних стандартів Євро-2 та Євро-3.

Попри ці кроки, черги на заправках зберігаються, а наприкінці серпня випуск бензину покривав лише 70% внутрішнього попиту в Росії.

Наслідки системних ударів по НПЗ

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців російські НПЗ зазнавали ударів українських безпілотників у середньому раз на три дні. З 32 великих заводів атак уникли лише п'ять, розташованих у Східному Сибіру та на Далекому Сході за 3500–6500 км від кордону.

Крім того, 20 вересня після чергового удару повністю зупинив виробництво Московський НПЗ.

В МЕА не очікують відновлення виробництва до кінця року, зазначаючи, що цілями атак дедалі частіше стають установки вторинної переробки нафти, які відповідають за вихід якісного палива. Якщо прості пошкодження усуваються за два тижні, то на відновлення вторинних установок потрібно від 6 до 8 місяців.

Криза в нафтопереробці також зупинила загальне зростання російської промисловості. За підсумками восьми місяців воно не змінилося порівняно з січнем–серпнем 2025 року, а в серпні було на 0,6% нижчим за минулорічний рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.