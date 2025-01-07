УДП заключило новый контракт на перевозку железорудного сырья

Украинское Дунайское пароходство заключило новый контракт на перевозку железорудного сырья из Украины. В Сербию отправят первый в этом году караван в составе Kapitan Antypov и пяти барж. Поставка составляет 10 тысяч тонн.

Об этом сообщила пресс-служба УДП.

Отмечается, что новый контракт на 30% больше прошлогоднего, с возможностью еще увеличить объемы.

В УДП рассказали, что когда-то пароходство работало с дунайскими металлургами через иностранного посредника. Существовало совместное предприятие, в котором УДП принадлежала какая-то доля. Но наличие компании-посредника было частью схемы, чтобы аккумулировать доходы от перевозок на частных счетах за рубежом.

"Мы изменили традиционные правила игры. УДП сегодня не нужны посредники. Контракты только прямые. Без «подводных камней». Об этом знают все на Дунае. Наши клиенты очень положительно отнеслись к тому, что на линии начал работу модернизированный флот. Это гарантия соблюдения графика. поставок", — подчеркнули в УДП.

Там добавили, что также важна экологичность флота: уменьшение выбросов углерода на всех этапах производства, включая логистику, является одним из условий реализации металлургической продукции на европейском рынке.

Украина модернизирует речной флот

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ Украинского Дунайского пароходства перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина приступила к модернизации речного флота "Украинского дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Уже модернизировали судно Kapitan Antypov. Работы выполняла австрийская корабельная ÖSWAG. Ее специалисты установили два новых главных двигателя Mitsubishi и новую систему запуска.