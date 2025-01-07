УДП уклало новий контракт на перевезення залізорудної сировини

Українське Дунайське пароплавство уклало новий контракт на перевезення залізорудної сировини з України. До Сербії відправлять перший в цьому році караван у складі Kapitan Antypov та п’яти барж. Поставка складає 10 тис. тонн.

Про це повідомила пресслужба УДП.

Зазначається, що новий контракт на 30% більший ніж минулорічний, з можливістю ще збільшити обсяги.

В УДП розповіли, що колись пароплавство працювало з дунайськими металургами через іноземного посередника. Існувало спільне підприємство, в якому УДП належала якась частка. Але наявність компанії-посередника була частиною схеми, аби акумулювати прибутки від перевезень на приватних рахунках за кордоном.

"Ми змінили традиційні правила гри. УДП сьогодні не потрібні посередники. Контракти лише прямі. Без «підводних каменів». Про це знають всі на Дунаї. Наші клієнти дуже позитивно поставились до того, що на лінії почав роботу модернізований флот. Це гарантія дотримання графіку поставок", - наголосили в УДП.

Там додали, що також важлива екологічність флоту: зменшення викидів вуглецю на всіх етапах виробництва, включаючи логістику, є однією з умов реалізації металургійної продукції на європейському ринку.

Україна модернізує річковий флот

Раніше повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз "Українського Дунайського пароплавства» перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочала модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

Вже модернізували судно Kapitan Antypov.Роботи виконувала австрійська корабельня ÖSWAG. Її фахівці встановили два нових головних двигуни Mitsubishi та нову систему запуску.