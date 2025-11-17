Украина будет импортировать газ из Греции: когда начнутся поставки

Группа "Нафтогаз" и греческая государственная компания DEPA Commercial подписали письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину в зимний период 2025-2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что газ будет транспортироваться через маршрут, обеспечиваемый операторами ГТС пяти европейских стран. Договоренности включают как оперативное, так и долгосрочное сотрудничество с греческой стороной.

"Это партнерство открывает для нас еще одно надежное направление импорта на ближайшую зиму. Мы последовательно и системно расширяем географию поставок, чтобы обеспечить стабильное тепло для украинцев и укрепить энергетическую безопасность всего региона", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Поставки газа из Греции начнутся уже в январе

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский уже есть договоренности о финансировании импорта газа почти на 2 млрд евро, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов. К этому подключились украинские банки, Норвегия и европейские банки под гарантией Еврокомиссии. Также идет работа с США.

"Снабжение газа начнется уже в январе, и это важно, что в первом квартале будут реализованы наши первые договоренности", - рассказал глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В свою очередь премьер-министр Греции заявил, что отношения между странами выходят на новый уровень благодаря созданию вертикального энергетического коридора — от Александруполиса до Одессы.

"Это новая безопасная энергетическая артерия, которая пролегает с юга на север… Таким образом, Украина получает доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу", - сказал Кириакос Мицотакис.

СПРАВКА:

DEPA Commercial — современная вертикально интегрированная энергетическая группа, которая играет ключевую роль в трансформации энергетического сектора Греции и является важнейшим элементом национальной энергетической безопасности. Ее портфель охватывает поставки и трейдинг природного газа, электроэнергию, производство мощностей, возобновляемую энергетику и альтернативные виды топлива, включая водород, биометан и малотоннажный LNG.

Недавно греческие компании Depa Commercial и AKTOR Group создали совместную компанию Atlantic-See LNG Trade SA, которая будет заниматься покупкой и импортом LNG в Грецию, а также ее последующей продажей в частности в Украину.

Группа "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA уже подписали меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину.

Также "Нафтогаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо придет уже в первом квартале 2026 года.