Україна імпортуватиме газ із Греції: коли розпочнуться поставки

Група "Нафтогаз" і грецька державна компанія DEPA Commercial підписали лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період 2025-2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що газ транспортуватиметься через маршрут, який забезпечують оператори ГТС п’яти європейських країн. Домовленості включають як оперативну, так і довгострокову співпрацю з грецькою стороною.

"Це партнерство відкриває для нас ще один надійний напрям імпорту на найближчу зиму. Ми послідовно і системно розширюємо географію поставок, щоб гарантувати стабільне тепло для українців та зміцнити енергетичну безпеку всього регіону", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Постачання газу з Греції розпочнеться вже у січні

Як заявив президент України Володимир Зеленський вже є домовленості про фінансування імпорту газу майже на 2 млрд євро, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. До цього долучилися українські банки, Норвегія та європейські банки під гарантією Єврокомісії. Також триває робота зі США.

"Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості", - розповів глава держави під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Своєю чергою прем’єр-міністр Греції заявив, що відносини між країнами виходять на новий рівень завдяки створенню вертикального енергетичного коридору — від Олександруполіса до Одеси.

"Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ… Таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи", - сказав Кіріакос Міцотакіс.

ДОВІДКА:

DEPA Commercial — сучасна вертикально інтегрована енергетична група, що відіграє ключову роль у трансформації енергетичного сектору Греції та є важливим елементом національної енергетичної безпеки. Її портфель охоплює постачання й трейдинг природного газу, електроенергію, виробництво потужностей, відновлювану енергетику та альтернативні види палива, включно з воднем, біометаном і малотоннажним LNG.

Нещодавно грецькі компанії Depa Commercial та AKTOR Group створили спільну компанію Atlantic-See LNG Trade S.A, яка буде займатися купівлею та імпортом LNG до Греції, а також його подальшим продажем, зокрема до України.

Група "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну.

Також "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.