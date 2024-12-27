Украина передала Сирии 500 тонн муки в рамках гуманитарной помощи

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – " Зерно из Украины ".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По плану мука будет распределена между 33 250 сирийскими семьями, что охватит около 167 000 человек. Каждая семья получит сверток весом 15 килограммов, рассчитанный на месячное потребление для пяти человек.

"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в затруднительное время. (…) Желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления. Мы знаем истинную цену этих вещей", — написал президент Зеленский.

Доставка осуществляется в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой. Распределение гуманитарной помощи планируется завершить в ближайшие недели.

Напомним, еще 14 декабря Украина заявила о готовности обеспечивать Сирию продовольствием после падения режима Башара Асада, тесно связанного с Россией. Сама же Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности нового правительства и задержки платежей. До этого сирийское правительство получало основные объемы импортного продовольствия именно из России.

Летом в рамках инициативы Grain from Ukraine Украина отправила в Палестину первую из трех партий муки, которая обеспечит продовольственную помощь более 100 000 семей, оказавшимся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС.

В первой половине 2024 года Украина уже доставила партии пшеничной муки в Судан, пшеницу в Нигерию, колотый горох в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Сейчас часть гуманитарных грузов следует в Малави и другие государства-реципиенты. Кроме того, Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн растительного масла предназначено для 5-х государств Африки — Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Джибути, Мавритания, Палестина.