Украина отправила в Палестину первые 1000 тонн муки в рамках Grain from Ukraine

В рамках инициативы Grain from Ukraine Украина отправила в Палестину первую из трех партий муки, которая обеспечит продовольственную помощь более 100 000 семей, оказавшимся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы оказываем жизненно необходимую помощь невинным мирным жителям, страдающим от недостатка продовольствия и находящимся под угрозой голода. Из-за российского вторжения 70 миллионов человек во всем мире оказались в продовольственном кризисе", — говорится в его сообщении.

Ермак напомнил, что "Продовольственная безопасность" – важный пункт Формулы мира Владимира Зеленского. И Украина совместно с партнерами продолжает работать над конкретными шагами по преодолению продовольственного кризиса.

Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию и уже доставлено в Сектор Газа.

Отмечается, что эта партия стала первой поставкой в Палестину в рамках этой инициативы. В ближайшие месяцы запланирована отправка других судов. Всего в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, включая Норвегию, Австрию, Эстонию, Францию и Исландию.

Украина – донор продовольственной безопасности для всего мира

"Украина всегда была и дальше будет оставаться донором продовольственной безопасности для всего мира", — подчеркнул глава Офиса президента.

С момента начала этой инициативы в 2022 году Украина направила 221,41 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, включая 195 тысяч тонн пшеницы, 22,265 тысячи тонн пшеничной муки и 4,141 тысячи тонн колотого гороха, в 10 стран Африки и Азии. Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.

При этом часть украинской агропродукции выкупают государства-участники проекта.

"Это win-win стратегия: наши международные партнеры поддерживают украинскую экономику и одновременно улучшают продовольственную ситуацию в мире", – отметил Ермак.

В первой половине 2024 года Украина уже доставила партии пшеничной муки в Судан, пшеницу в Нигерию, колотый горох в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Сейчас часть гуманитарных грузов следует в Малави и другие государства-реципиенты. Кроме того, Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн растительного масла предназначено для 5-х государств Африки — Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Джибути, Мавритания, Палестина.

Продовольственная гуманитарная программа Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.

В ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более 15,5 млн. евро.

Также сообщалось, что Катар выделил 20 млн. долларов для инициативы Grain from Ukraine.

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