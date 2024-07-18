Україна відправила в Палестину перші 1000 тонн борошна у межах Grain from Ukraine

У межах ініціативи Grain from Ukraine Україна відправила до Палестини першу з трьох партій борошна, яка забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, що опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми надаємо життєво необхідну допомогу невинним мирним жителям, які страждають від нестачі продовольства та перебувають під загрозою голоду. Через російське вторгнення 70 мільйонів людей у ​​всьому світі опинилися в продовольчій кризі", - йдеться в його повідомленні.

Єрмак нагадав, що "Продовольча безпека" – це важливий пункт Формули миру Володимира Зеленського. І Україна спільно з партнерами продовжує працювати над конкретними кроками для подолання продовольчої кризи.

Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії і вже доставлено в Сектор Газа.

Зазначається, що ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден. Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Україна – донор продовольчої безпеки для всього світу

"Україна завжди була й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу", - наголосив голова Офісу президента.

З моменту започаткування цієї ініціативи у 2022 році Україна направила 221,41 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,265 тисяч тонн пшеничного борошна та 4,141 тисяч тонн колотого гороху, до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

При цьому частину української агропродукції викуповують держави-учасники проєкту.

"Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі", - зауважив Єрмак.

У першій половині 2024 року Україна вже доставила партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів. Крім того, Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн олії призначено для 5-х держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина.

Продовольча гуманітарна програма Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Нею передбачається, що:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду;

міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") була започаткована президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.

У листопаді 2023 року Швеція, Швейцарія та Австрія оголосили про виділення на програму Grain From Ukraine через Всесвітню продовольчу програму сумарно понад 15,5 млн євро.

Також повідомлялося, що Катар виділив 20 млн доларів для ініціативи Grain from Ukraine.

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