Україна передала Сирії 500 тонн борошна у межах гуманітарної допомоги

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine - "Зерно з України".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За планом, борошно буде розподілено між 33 250 сирійськими родинами, що охопить близько 167 000 осіб. Кожна сім'я отримає пакунок вагою 15 кілограмів, розрахований на місячне споживання для п'яти осіб.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний час. (…) Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності та відновлення. Ми знаємо справжню ціну цих речей", - написав президент Зеленський.

Доставка здійснюється у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою. Розподіл гуманітарної допомоги планується завершити протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, ще 14 грудня Україна заявила про готовність забезпечувати Сирію продовольством після падіння режиму Башара Асада, який був тісно пов’язаний із Росією. Сама ж Росія призупинила постачання пшениці до Сирії через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів. До цього сирійський уряд отримував основні обсяги імпортного продовольства саме з Росії.

Влітку у межах ініціативи Grain from Ukraine Україна відправила до Палестини першу з трьох партій борошна, яка забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, що опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

У першій половині 2024 року Україна вже доставила партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів. Крім того, Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн олії призначено для 5-х держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина.