Украина показала модернизированную ракету "Длинный Нептун": что о ней известно (ВИДЕО)

Государственный портал zbroya.gov.ua на своей странице в Instagram впервые показал вероятное изображение модернизированной украинской крылатой ракеты "Нептун".

Как пишет Delo.ua, на это обратил внимание милитарный портал Defense Express.

Так, ко Дню Независимости Украины появилось видео, на котором были показаны образцы отечественного вооружения, в частности, украинские роботизированные комплексы, дальнобойные дроны, снаряды, мины САУ "Богдана" и т.д.

Среди прочего, в видео также находилось изображение ракеты, которая, вероятно, является модернизированной версией "Нептуна" — противокорабельной крылатой ракеты.

Что известно о ракете

Как пишет Defense Express, модернизированная версия "Нептуна" прошла испытание еще в марте и уже применяется для ударов по России.

Никакие характеристики этой ракеты не обнародованы, но параметр дальности в 1000 км объявлялся раньше, как и то, что она предназначена для поражения наземных целей.

Приблизительная длина ракеты составляет более 6 метров.

Центральная часть фюзеляжа "Длинного Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива.

Напомним, Украина успешно опробовала новую отечественную ракету "Фламинго". Массовое производство планируется начать уже в январе-феврале следующего года.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Недавно в Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.