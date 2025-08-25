Україна показала модернізовану ракету "Довгий Нептун": що про неї відомо (ВІДЕО)

Державний портал zbroya.gov.ua на своїй сторінці в Instagram уперше показав ймовірне зображення модернізованої української крилатої ракети "Нептун".

Як пише Delo.ua, на це звернув увагу мілітарний портал Defense Express.

Так, до Дня Незалежності України з’явилося відео, на якому були показані зразки вітчизняного озброєння, зокрема українські роботизовані комплекси, далекобійні дрони, снаряди, міни САУ "Богдана" тощо.

Серед іншого, у відео також було зображення ракети, яка, ймовірно, є модернізованою версією "Нептуна" — протикорабельної крилатої ракети.

Що відомо про ракету

Як пише Defense Express, модернізована версія "Нептуна" пройшла випробування ще в березні та вже застосовується для ударів по Росії.

Жодних характеристик цієї ракети не оприлюднено, але параметр дальності у 1000 км оголошувався раніше, як і те, що вона призначена для ураження наземних цілей.

Приблизна довжина ракети становить понад 6 метрів.

Центральна часть фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена у діаметрі, приблизно до 50 см з 38 см. Тобто нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива.

Нагадаємо, Україна успішно випробувала нову вітчизняну ракету “Фламінго”. Масове виробництво планується розпочати вже в січні-лютому наступного року.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.

Нещодавно в Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.