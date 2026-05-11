Украина получит 1,4 млрд евро из замороженных российских активов: названа дата

евро
Украина получит более миллиарда евро из замороженных активов РФ

В июле 2026 года европейский депозитарий Euroclear планирует выплатить Украине очередной платеж по прибылям от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Euroclear .

Отмечается, что Euroclear уже выплатил около 6,6 миллиарда евро из-за взноса в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж, оцениваемый в 1,4 миллиарда евро, должен состояться в июле 2026 года.

В первом квартале 2026 года Euroclear выделил 744 миллиона евро в качестве непредвиденного взноса от чистой прибыли из замороженных российских активов в фонд поддержки Украины.

Напомним, активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в 2022 году. Большинство этих средств (около 190 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

Кроме того, Euroclear столкнулся с многочисленными судебными процессами в российских судах. Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.

Автор:
Светлана Манько