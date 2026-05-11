Україна отримає 1,4 млрд євро із заморожених російських активів: названо дату

Україна отримає понад мільярд євро із заморожених активів РФ

У липні 2026 року європейський депозитарій Euroclear планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро.

Зазначається, що Euroclear вже виплатив приблизно 6,6 мільярда євро через  внесок до Європейського фонду для України. Наступний платіж, який оцінюється в 1,4 мільярда євро, має відбутися у липні 2026 року.

У першому кварталі 2026 року Euroclear виділив 744 мільйони євро як непередбачений внесок від чистого прибутку із заморожених російських активів у фонд підтримки України.

Нагадаємо, активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро було заморожено у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення військ Росії до України у 2022 році. Більшість цих коштів (близько 190 мільярдів) зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear.

Крім того, Euroclear зіткнувся з численними судовими процесами в російських судах. Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.

Автор:
Світлана Манько