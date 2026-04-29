Украина получит 6 млрд евро на закупку отечественных дронов: детали первого транша кредита ЕС

Урсула фон дер Ляен объявила о выплате первого транша макрофинансовой помощи / Depositphotos

До конца второго квартала 2026 Украина получит 6 миллиардов евро, которые будут направлены на закупку беспилотников украинского производства. Эти средства являются частью масштабного кредитного пакета в 90 миллиардов евро, предоставленного Европейским Союзом.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Глава Еврокомиссии уточнила, что первый оборонный пакет в рамках кредита будет сфокусирован именно на принципе "украинские дроны для Украины". Это позволит не только усилить силы обороны на фронте, но и поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Она напомнила, что в рамках 90-миллиардного кредита, разблокированного ранее в этом месяце, ЕС выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро на 2026 год уже к концу этого квартала.

В общей сложности кредитный лимит в 90 миллиардов евро распределяется следующим образом:

  • Одна треть денежных средств направляется на покрытие дефицита государственного бюджета.
  • Две трети суммы выделяются непосредственно на оборонные нужды страны.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что предоставление этих средств стало возможным благодаря окончательному разблокированию кредитной программы в начале апреля.

"Пока Россия усиливает давление, Европа наращивает поддержку Украины", - подытожила президент Еврокомиссии.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

В то же время Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения требований к Украине для предоставления масштабного финансового пакета в размере 90 миллиардов евро. Европейская комиссия предлагает   ввести стандартный 20% налог на добавленную стоимость (НДС) для украинских предпринимателей.

Автор:
Татьяна Бессараб