Украина получит 6 млрд евро на закупку отечественных дронов: детали первого транша кредита ЕС

До конца второго квартала 2026 Украина получит 6 миллиардов евро, которые будут направлены на закупку беспилотников украинского производства. Эти средства являются частью масштабного кредитного пакета в 90 миллиардов евро, предоставленного Европейским Союзом.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Глава Еврокомиссии уточнила, что первый оборонный пакет в рамках кредита будет сфокусирован именно на принципе "украинские дроны для Украины". Это позволит не только усилить силы обороны на фронте, но и поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Она напомнила, что в рамках 90-миллиардного кредита, разблокированного ранее в этом месяце, ЕС выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро на 2026 год уже к концу этого квартала.

В общей сложности кредитный лимит в 90 миллиардов евро распределяется следующим образом:

денежных средств направляется на покрытие дефицита государственного бюджета. Две трети суммы выделяются непосредственно на оборонные нужды страны.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что предоставление этих средств стало возможным благодаря окончательному разблокированию кредитной программы в начале апреля.

"Пока Россия усиливает давление, Европа наращивает поддержку Украины", - подытожила президент Еврокомиссии.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

В то же время Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения требований к Украине для предоставления масштабного финансового пакета в размере 90 миллиардов евро. Европейская комиссия предлагает ввести стандартный 20% налог на добавленную стоимость (НДС) для украинских предпринимателей.