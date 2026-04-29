Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю вітчизняних дронів: деталі першого траншу кредиту ЄС

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн оголосила про виплату першого траншу макрофінансової допомоги / Depositphotos

До кінця другого кварталу 2026 року Україна отримає 6 мільярдів євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників українського виробництва. Ці кошти є частиною масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро, наданого Європейським Союзом.

Як пише Delo.ua, з посиланням на "Укрінформ", про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі.

Очільниця Єврокомісії уточнила, що перший оборонний пакет у межах кредиту буде сфокусований саме на принципі "українські дрони для України". Це дозволить не лише посилити Сили оборони на фронті, а й підтримати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Вона нагадала, що в рамках 90-мільярдного кредиту, розблокованого раніше цього місяця, ЄС виплатить перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на 2026 рік вже до кінця цього кварталу.

Загалом кредитний ліміт у 90 мільярдів євро розподіляється наступним чином:

  • Одна третина коштів спрямовується на покриття дефіциту державного бюджету.
  • Дві третини суми виділяються безпосередньо на оборонні потреби країни.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що надання цих коштів стало можливим завдяки остаточному розблокуванню кредитної програми на початку квітня.

"Поки Росія посилює тиск, Європа нарощує підтримку України", — підсумувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби. 

Водночас Європейський Союз розглядає можливість посилення вимог до України для надання масштабного фінансового пакета у розмірі 90 мільярдів євро. Європейська комісія пропонує запровадити стандартний 20% податок на додану вартість (ПДВ) для українських підприємців.

Автор:
Тетяна Бесараб