Украина получит дополнительные 80 млн евро из прибыли от замороженных активов РФ

Европейский Союз официально объявил о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 80 млн. евро. Эти средства сформированы за счет прибыли, полученной от использования замороженных российских активов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" .

"Сегодня я рада, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из прибыли от замороженных российских активов. Относительно энергетических потребностей – мы кратко обсудили это сегодня. Мы продолжаем мобилизовать международную поддержку", – заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз еще в сентябре 2025 года начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" в размере около 140 млрд евро из замороженных российских активов. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, что после саммита в Брюсселе 23 октября прошлого года лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В прошлом году лидеры ЕС проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок .