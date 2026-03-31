Україна отримає додаткові 80 млн євро з прибутку від заморожених активів РФ

Європейський Союз офіційно оголосив про надання Україні додаткового фінансування у розмірі 80 млн євро. Ці кошти сформовані за рахунок прибутку, отриманого від використання заморожених російських активів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я рада, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб – ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку", – заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз ще у вересні 2025 року почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту" обсягом близько 140 млрд євро із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня минулого року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Торік лідери ЄС проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.