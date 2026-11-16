Украина получит спутниковые снимки Италии, но не для ударов по России

Италия предоставит Украине доступ к спутниковым снимкам из двух аппаратов военной системы Cosmo-SkyMed. Соответствующая помощь предусмотрена 13-м пакетом военной поддержки. В то же время Рим установил ограничения: использовать полученные данные для наведения ударов по территории России не будет позволено.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Clash Report.

10 ноября министр обороны Италии Гвидо Кроцетто представил детали засекреченного 13-го пакета помощи парламентскому комитету Copasir, осуществляющему контроль за деятельностью в сфере безопасности и разведки.

Договоренности предусматривают предоставление Украине доступа к снимкам из двух спутников второго поколения группировки Cosmo-SkyMed.

В общей сложности эта система насчитывает шесть аппаратов. Ею управляет Итальянское космическое агентство, а финансирование обеспечивает правительство страны.

Что могут военные спутники

Спутники Cosmo-SkyMed оснащены радиолокационными системами, позволяющими получать изображения земной поверхности независимо от погодных условий и времени суток.

В отличие от оптических спутников радиолокационные аппараты могут работать ночью, а облачность и осадки не становятся препятствием для наблюдения.

Полученные снимки могут быть использованы для обнаружения военной техники, фортификационных сооружений, траншей и складов. Это позволяет отслеживать изменения в местности и получать дополнительную информацию о военной активности.

Почему Украина не сможет использовать снимки для ударов по РФ

Неофициальные договоренности между Киевом и Римом предполагают ограничение применения спутниковых данных.

Украинская сторона сможет использовать полученную информацию для наблюдения за собственной территорией. В то же время, передавать эти данные для наведения на цели во время наступательных операций или воздушных ударов по территории России не будет разрешаться.

Важно, что речь идет именно о доступе к разведывательным снимкам, а не о спутниковой связи. Система Cosmo-SkyMed не является аналогом Starlink и не обеспечивает интернет-соединение для военных подразделений или беспилотников. Ее основное предназначение – дистанционное наблюдение за поверхностью Земли и сбор информации.

Как спутниковые технологии влияют на войну

Космическая инфраструктура играет все более важную роль в обеспечении оборонных возможностей Украины. Спутниковые системы используются для наблюдения, передачи информации и поддержки военных операций.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские войска атакуют украинские подстанции беспилотниками "шахед", а часть ударов связана с использованием спутниковых технологий. В частности, он упоминал ограничение скорости работы терминалов Starshield.

Между тем Россия разрабатывает собственную спутниковую группировку "Рассвет-4", которая, вероятно, станет следующей версией системы "Рассвет-3". Его планируют использовать для развития российской спутниковой связи – альтернативы американской сети Starlink.

На этом фоне доступ Украины к итальянским спутникам радиолокации может стать дополнительным источником разведывательной информации, хотя условия ее использования будут оставаться ограниченными.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.