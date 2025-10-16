Украина предлагает покрыть дефицит финансирования в $60 млрд замороженными активами России

Непокрытая потребность во внешнем финансировании Украины на 2026-2027 годы составляет около 60 млрд долларов США.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время восьмого заседания круглого стола министров в поддержку Украины, состоявшемся 15 октября в Вашингтоне.

Он отметил важность создания новых программ сотрудничества и механизма использования российских активов уже сейчас для сбалансирования бюджета 2026 года и в дальнейшем.

Марченко подчеркнул, что Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях войны, но потребности в международном финансировании остаются значительными.

"Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026-2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности, через использование замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным", - отметил министр финансов.

По его словам, Минфин работает с правительствами стран-партнеров для согласования всех деталей и основания механизма так называемого "репарационного займа". Он предполагает использование замороженных активов РФ для привлечения средств на приоритетные нужды Украины.

Марченко подчеркнул, что необходимо достичь политического соглашения по использованию этих активов в ближайшее время.

Также ведется активная работа с МВФ по наработке новой программы сотрудничества. Ключевой целью является подготовка программы, которая будет лучше всего отражать текущие и среднесрочные приоритеты Украины. Она будет включать меры, направленные на поддержание стабильности, финансирование критически важных расходов и восстановление устойчивости государственного долга.

Марченко оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы с МВФ.