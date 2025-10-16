Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна пропонує покрити дефіцит фінансування у $60 млрд замороженими активами Росії

Марченко
Сергій Марченко окреслив фінансові потреби України на 2026-2027 роки під час засідання Круглого столу міністрів у Вашингтоні

Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 роки сягає близько 60 млрд доларів США. 

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час восьмого засідання круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні.

Він наголосив на важливості започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.

Марченко підкреслив, що Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни, але потреби у міжнародному фінансуванні залишаються значними.

"Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим", - зауважив міністр фінансів.

За його словами, Мінфін працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування механізму так званої "репараційної позики". Він передбачає використання заморожених активів РФ для залучення коштів на пріоритетні потреби України.

Марченко наголосив, що необхідно досягти політичної угоди щодо використання цих активів найближчим часом.

Також ведеться активна робота з МВФ для напрацювання нової програми співпраці. Ключовою метою є підготовка програми, яка найкраще відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України. Вона включатиме заходи, спрямовані на підтримку стабільності, фінансування критично важливих видатків та відновлення стійкості державного боргу.

Марченко оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з МВФ. 

Автор:
Світлана Манько