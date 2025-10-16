Україна пропонує покрити дефіцит фінансування у $60 млрд замороженими активами Росії

Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 роки сягає близько 60 млрд доларів США.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час восьмого засідання круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні.

Він наголосив на важливості започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.

Марченко підкреслив, що Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни, але потреби у міжнародному фінансуванні залишаються значними.

"Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим", - зауважив міністр фінансів.

За його словами, Мінфін працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування механізму так званої "репараційної позики". Він передбачає використання заморожених активів РФ для залучення коштів на пріоритетні потреби України.

Марченко наголосив, що необхідно досягти політичної угоди щодо використання цих активів найближчим часом.

Також ведеться активна робота з МВФ для напрацювання нової програми співпраці. Ключовою метою є підготовка програми, яка найкраще відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України. Вона включатиме заходи, спрямовані на підтримку стабільності, фінансування критично важливих видатків та відновлення стійкості державного боргу.

Марченко оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з МВФ.