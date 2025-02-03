Украина присоединилась к запуску проекта "Женщины в транспорте"

В целях привлечения женщин в сферу транспорта Министерство развития общин и территорий Украины присоединилось к запуску проекта "Женщины в транспорте" (WiT), презентация которой состоялась в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, в настоящее время по инициативе Минразвития запущены два проекта по подготовке водителей грузовиков и автобусов для дальнейшего трудоустройства.

По его словам, эти проекты – ответ на последствия вторжения РФ в Украину и усугубление кадрового кризиса, особенно в сферах, где традиционно доминировали мужчины.

"По этой причине правительство и бизнес вынуждены соответственно реагировать на ситуацию на рынке, что в итоге обеспечить стабильное функционирование логистических цепей, доставку грузов и перевозки пассажиров. Реализация этих проектов демонстрирует, что не существует "мужских" или "женских" профессий, а есть навыки, которыми должен владеть специалист, чтобы выполнять ту или иную работу.

"Женщины в транспорте": ключевые задачи

Как сообщают в Минэкономики, ключевые задачи сети "Женщины в транспорте" – расширение прав и возможностей женщин в сфере транспорта благодаря поддержке совместных инициатив, обмену опытом и информацией, проведению обучения и переквалификации женщин, поиску партнеров для проектов по привлечению женщин в сферу транспорта.

Участники сети сосредоточат свою работу над:

продвижением нормативных изменений для обучения женщин в сфере STEM;

поддержке инициатив по трудоустройству женщин в транспортном секторе и масштабированию лучших практик;

расширении усилий отдельных проектов и стран по продвижению женщин в транспортном секторе.

Напомним, в Украине расширена география пилотного проекта She Drives, имеющая целью подготовку женщин к работе водительами автобусов. Теперь участие в программе могут принять жительницы таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская и города Киев.

О переквалификации женщин

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.