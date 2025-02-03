Україна доєдналась до запуску мережі “Жінки у транспорті”

З метою залучення жінок у сферу транспорту Міністерство розвитку громад та територій України доєдналось до запуску мережі "Жінки у транспорті" (WiT), презентація якої відбулася у Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зауважив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, наразі за ініціативи Мінрозвитку запущено два проєкти із підготовки водійок вантажівок та автобусів для подальшого працевлаштування.

За його словами, ці проєкти – відповідь на наслідки вторгнення РФ до України та посилення кадрової кризи, особливо у сферах, де традиційно домінували чоловіки.

"Через це уряд та бізнес вимушені відповідно реагувати на ситуацію на ринку, що у підсумку забезпечити стабільне функціонування логістичних ланцюгів, доставку вантажів та перевезення пасажирів. Реалізація цих проєктів демонструє, що не існує "чоловічих" чи "жіночих" професій, а є навички, якими має володіти фахівець, щоб виконувати ту чи іншу роботу. Наразі ми працюємо над тим, щоб масштабувати відповідні ініціативи та забезпечити сталу систему підготовки та навчання жінок на різні транспортні професії", – підкреслив Деркач.

"Жінки в транспорті" : ключові завдання

Як повідомляють в Мінекономіки, ключові завдання мережі "Жінки в транспорті" – розширення прав та можливостей жінок у сфері транспорту завдяки підтримці спільних ініціатив, обміну досвідом та інформацією, проведення навчання та перекваліфікації жінок, пошуку партнерів для проєктів щодо залучення жінок у сферу транспорту.

Учасники мережі зосередять свою роботу над:

просуванням нормативних змін для навчання жінок у сферах STEM;

підтримці ініціатив щодо працевлаштування жінок у транспортному секторі та масштабуванні найкращих практик;

розширенні зусиль окремих проєктів та країн для просування жінок у транспортному секторі.

Нагадаємо, в Україні розширено географію пілотного проєкту She Drives, який має на меті підготовку жінок до роботи водійками автобусів. Тепер участь у програмі можуть взяти мешканки таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська, а також міста Київ.

Про перекваліфікацію жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.