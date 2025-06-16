Украина завершила репатриацию погибших: всего возвращены тела более 6000 воинов

В Украину доставили еще 1245 тел погибших, завершив репатриационный этап в рамках Стамбульских договоренностей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными (КШППВ).

Репатриация тел погибших

На Украине завершился последний этап репатриации тел погибших в рамках Стамбульских договоренностей. Сегодня было возвращено еще 1245 тел, по данным российской стороны, принадлежащих украинским гражданам, в том числе военным.

В рамках договоренностей Украина получила 6057 тел погибших.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря скоординированной работе представителей штаба, Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Штабе выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в процессе репатриации.

Особую благодарность адресовали личному составу Центрального управления ЦВД Генерального штаба ВСУ и Объединенному центру обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины. Именно эти подразделения отвечают за транспортировку репатриированных тел в специализированные государственные учреждения, а также организуют их передачу представителям правоохранительных органов МВД и судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

Ранее, 8 апреля, в результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 погибших военнослужащих, защищая страну.

11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников .

Согласно договоренностям в Стамбуле 13 июня в Украину вернули тела еще 1200 погибших воинов, а 14 июня – тела еще 1200 защитников.