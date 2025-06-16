Україна завершила репатріацію загиблих: усього повернуто тіла понад 6000 воїнів

В Україну доставили ще 1245 тіл загиблих, завершивши репатріаційний етап у межах Стамбульських домовленостей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Репатріація тіл загиблих

В Україні завершився останній етап репатріації тіл загиблих у межах Стамбульських домовленостей. Сьогодні було повернуто ще 1245 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим.

Загалом у рамках домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи стали можливими завдяки скоординованій роботі представників штабу, Служби безпеки України, Збройних Сил, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

У Штабі висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у процесі репатріації.

Окрему вдячність адресували особовому складу Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ та Об’єднаному центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України. Саме ці підрозділи відповідають за транспортування репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ, а також організовують їх передачу представникам правоохоронних органів МВС та судово-медичної експертизи МОЗ.

Раніше, 8 квітня, у результаті проведених репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 909 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну.

11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Згідно з домовленостями у Стамбулі 13 червня в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих воїнів, а 14 червня - тіла ще 1200 захисників.