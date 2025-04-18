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Украинцы запустили первую платформу бронирования домиков на природе

глемпинг, бронирование
Сервис HutsHub планирует охватить 1500 домов на природе. Фото: barn.com.ua

В Украине запустили первую украинскую платформу бронирования домиков на природе – сервис hutshub.

 

 

В конце марта украинская IT-команда объявила о запуске hutshubполноценной платформы бронирования с подключенными оплатами, синхронизацией календарей и рейтингами гостей и хозяев.

Как рассказали в комментарии Delo.ua в команде проекта, более полутора лет hutshub действовал в формате листинга (более каталога) примерно полтора года.

В команде HutsHub около 15 человек: большинство из них с опытом в IT-отраслях, а также MilTech, Hospitality. В большинстве своем можно позиционировать, что продукт создали украинские айтовцы, рассказали в компании.

"Последние 6 месяцев шла активная разработка, тестирование продукта, подключение функционала для владельцев домов. В начале марта 2025 года мы запустили приложение (в настоящее время для владельцев, в планах — также для путешественников), а 20-го марта мы подключили оплаты. Booking", — подчеркнули в команде.

Команда позиционирует Hutshub на рынке в качестве локального конкурента Airbnb и Booking. Впрочем, он занимает отдельную нишу — частные домики среди природы, куда можно сбежать от городской суеты.

В настоящее время на платформе 104 дома. Среди них – узнаваемые для путешественников глемпинги Dereva, Sirka Space, "На бруснике", Vdoma, "Надслучанская Швейцария", Mandra Morion, "Характер Парк".

Однако каждый попавший на hutshub дом прошел верификацию и присоединен к эквайринг-сервису. На следующем этапе команда планирует объединить на платформе 1500 избушек на рынке пригородной недвижимости.

Идея проекта родилась во времена полномасштабного вторжения, которые вместе с пандемией повлияли на рост внутреннего туризма и тренд на загородный отдых. Тогда на собственном опыте команда hutshub увидела вызовы: как со стороны путешественников, когда часами искали желанный дом отдыха в Instagram, так и со стороны потенциальных владельцев.

Многие стали рассматривать домики на природе как привлекательную инвестицию, рассказал соучредитель и СEO hutshub Максим Каркач.

" С начала большой войны не так легко было зарегистрировать новый дом. Так и появился hutshub. Хотели инвестировать в избушку на природе, а решили инвестировать в экосистему, которая сделала бы процесс бронирования легким, безопасным и прозрачным ", — объяснил Каркач.

Платформа для бронирования HutsHub: как это работает

Фото 2 — Украинцы запустили первую платформу бронирования домиков на природе
HutsHub предлагает на выбор проверенные дома четырех типов – коттедж, купольный дом, барнхауз или А-frame. Коллаж: HutsHub

С основного функционала платформы для путешественника сейчас: подключенные оплаты, удобные фильтры поиска, чат для коммуникации между хозяином и гостем. Не меньшее внимание уделяется безопасности бронирования. действуют правила предварительной верификации домиков, система двустороннего рейтинга и возможность оставить отзывы.

На платформе потенциальному заказчику предлагают на выбор тип дома – коттедж, купольный дом, барнхауз или А-frame.

Для хозяина hutshub предлагает синхронизацию разных календарей в одном месте, устанавливать гибкие правила продолжительности бронирования, ценообразования и скидок, услуги рекламы и продвижения на платформе. Комиссия для владельцев за осуществленное бронирование является самой низкой на рынке – 10%, а первых 5 бронирований – бесплатными.

HutsHub: бизнес-модель и инвестиции

Как рассказали в комментарии Delo.ua в команде разработчиков, бизнес-модель HutsHub строится на трех основных факторах: комиссиях по бронированию, услугам рекламы и продвижению на платформе и партнерской экосистеме.

На данный момент в проект инвестировано около $500 тыс. Окупаемость прогнозируется на уровне 3-4 лет при условии параллельных реинвестиций, отметили в команде.

На сегодняшний день квартир, подпадающих под критерии hutshub, в компании оценивают в 1500 домиков, со средним ежегодным ростом в 10-15%.

Ранее Delo.ua сообщало, что война повлекла за собой развитие глемпинга в Украине. В Украине по состоянию на декабрь 2024 работало около 100 городков. Еще год назад было 72.

Автор:
Леся Соловчук