Українці запустили першу платформу бронювання будинків на природі

В Україні запустили першу українську платформу бронювання будиночків на природі - сервіс hutshub.

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Наприкінці березня українська IT-команда оголосила про запуск hutshub - повноцінної платформи бронювання з підключеними оплатами, синхронізацією календарів та рейтингами гостей і господарів.

Як розповіли в коментарі Delo.ua в команді проєкту, понад півтори року hutshub діяв у форматі лістингу (більше як каталогу) приблизно півтори року.

У команді HutsHub близько 15 людей: більшість з них з досвідом у галузях IT, а також MilTech, Hospitality. Здебільшого можна позиціонувати, що продукт створили українські айтівці, розповіли в компанії.

"Останні 6 місяців йшла активна розробка, тестування продукту, підключення функціоналу для власників будинків. На початку березня 2025 ми запустили додаток (наразі для власників, в планах - також для мандрівників), а 20-го березня ми підключили оплати. Це можна вважати запуском hutshub як повноцінної платформи, яка за своїм функціоналом можу конкурувати з Airbnb та Booking", - наголосили в команді.

Команда позиціонує Hutshub на ринку як локального конкурента Airbnb та Booking. Втім, він займає окрему нішу — приватних будиночків серед природи, куди можна втекти від міської метушні.

Наразі на платформі 104 будинки. Серед них — впізнавані для мандрівників глемпінги Dereva, Sirka Space, "На брусниці", Vdoma, "Надслучанська Швейцарія", Mandra Morion, "Характер Парк".

Проте кожен будинок, який потрапив на hutshub, пройшов верифікацію і долучений до еквайринг-сервісу. На наступному етапі команда планує об'єднати на платформі 1500 хатинок на ринку заміської нерухомості.

Ідея проєкту народилась в часи повномасштабного вторгнення, яке разом із пандемією вплинули на зростання внутрішнього туризму та тренд на заміський відпочинок. Тоді на власному досвіді команда hutshub побачила виклики: як з боку мандрівників, коли годинами шукали омріяний будинок для відпочинку в Instagram, так і з боку потенційних власників.

Багато людей почали розглядати будиночки на природі як привабливу інвестицію, розповів співзасновник та СEO hutshub Максим Каркач.

"З початку великої війни не так легко було зареєструвати новий будинок. Так і з’явився hutshub. Хотіли інвестувати в хатинку на природі, а вирішили інвестували в екосистему, яка зробила б процес бронювання легким, безпечним та прозорим”, - пояснив Каркач.

Платформа для бронювання HutsHub: як це працює

HutsHub пропонує на вибір перевірені будинки чотирьох типів - котедж, купольний дім, барнхауз або ж А-frame. Колаж: HutsHub

З основного функціоналу платформи, який є для мандрівника зараз: підключені оплати, зручні фільтри пошуку, чат для комунікації між господарем та гостем. Не менша увага приділяється безпеці бронювання. У hutshub діють правила попередньої верифікації будиночків, система двостороннього рейтингу та можливість залишити відгуки.

На платформі потенційному замовнику пропонують на вибір тип будинку - котедж, купольний дім, барнхауз або ж А-frame.

Для господаря hutshub пропонує синхронізацію різних календарів в одному місці, змогу встановлювати гнучкі правила тривалості бронювання, ціноутворення і знижок, послуги реклами та просування на платформі. Комісія для власників за здійснене бронювання є найнижчою на ринку – 10%, а перших 5 бронювань — безкоштовними.

HutsHub: бізнес-модель та інвестиції

Як розповіли в коментарі Delo.ua в команді розробників, бізнес-модель HutsHub будується на трьох основних чинниках: комісіях за здійснення бронювання, послугах реклами й просування на платформі та партнерській екосистемі.

Станом на зараз в проект інвестовано близько $500 тис. Окупність прогнозують на рівні 3-4 років за умови паралельних реінвестицій, наголосили в команді.

На сьогодні помешкань, що підпадають під критерії hutshub, у компанії оцінюють у 1500 хаток, з середнім щорічним зростанням у 10-15%. У планах hutshub — об’єднати цей ринок, розширити наявну ком’юніті, запустити партнерську екосистему та підтримувати локальні ініціативи розвитку в громадах, де розташовані будинки.

Раніше Delo.ua повідомляло, що війна спричинила розвиток глемпінгу в Україні. В Україні станом на грудень 2024-го працювало близько 100 містечок. Ще рік тому їх було 72.