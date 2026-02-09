Украинцы зарабатывают в Германии 1500 евро в месяц: немцы вдвое больше

Украинские беженцы в Германии получают зарплату в среднем 1 455 в евро в месяц, что почти вдвое меньше жалованья немцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет УВКБ ООН.

Заметим, с 1 января 2026 г. минимальная зарплата в Германии выросла до 13,90 евро в час, что обеспечивает месячную зарплату примерно 2 400 евро до вычета налогов для работников на полный рабочий день.

По данным ОЭСР, зарплата украинских беженцев в Германии составляет 1455 евро в месяц. В то же время немцы получают в среднем почти вдвое больше – 2 930 евро в месяц.

Наибольшие доходы получают украинцы в Великобритании и Норвегии – около 2000 евро в месяц, а самые маленькие – в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.

Исследование показывает, что даже высококвалифицированные украинские беженцы часто работают на низкоквалифицированных должностях, что приводит к значительному разрыву в доходах.

Согласно данным опроса, среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных профессиях, по сравнению с 7% граждан страны.

Украинцам часто предлагают работу на складах, заводах или сельскохозяйственных угодьях, где владение немецким языком не обязательно.

Сколько безработных украинцев в Германии

В Германии работает более трети украинских беженцев со статусом защиты. Это более низкий показатель, чем в других странах, также принявших большое количество украинцев после начала полномасштабного вторжения.

Как безработные в Германии сейчас зарегистрировано 217 тысяч украинцев. Из них 58% ищут работу на уровне, обычно не требующем профессионального образования. Еще 36% ищут квалифицированную работу.

Однако немецкое правительство работает над увеличением доли трудоустроенных беженцев из Украины.

По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на октябрь 2025 года проживало около 1,26 миллиона беженцев из Украины. Около 700 тысяч украинских беженцев имели право на соцпомощь, в том числе 200 тысяч детей.

Граждане Украины, прибывшие в Германии после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают государственную помощь в размере 563 евро в месяц. Ц я сумма эквивалентна платящим безработным немцам.

Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

Недавно правительство Германии поддержало сокращение соцвыплат украинским беженцам. Те украинцы, которые получили временную защиту в Германии после 1 апреля 2025, будут получать только 441 евро.

Поэтому часть украинских беженцев по-прежнему живет на денежную поддержку немецкого правительства и не ищет работу.

Ранее Delo.ua разбиралось, кем и где трудоустраиваются украинские беженцы в Германии.