Українці заробляють у Німеччині 1500 евро на місяць: німці вдвічі більше

Українські біженці у Німеччині отримують зарплатню у середньому 1 455 у євро на місяць, що майже вдвічі менше від платні німців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт УВКБ ООН.

Зауважимо, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Німеччині зросла до 13,90 євро на годину, що забезпечує місячну зарплату приблизно 2 400 євро до вирахування податків для працівників на повний робочий день.

За даними ОЕСР, зарплата українських біженців у Німеччині становить 1 455 євро на місяць. Водночас німці отримують у середньому майже вдвічі більше - 2 930 євро на місяць.

Найбільші доходи отримують українці у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро.

Дослідження свідчить, що навіть висококваліфіковані українські біженці часто працюють на низькокваліфікованих посадах, що і призводить до значного розриву в доходах.

Згідно з даними опитування, серед біженців з вищою освітою понад третина працює на низькокваліфікованих професіях, порівняно з 7% громадян країни.

Українцям часто пропонують роботу на складах, заводах чи сільськогосподарських угіддях, де володіння німецькою мовою не є обов'язковим.

Скільки безробітних українців в Німеччині

У Німеччині працює більш ніж третина українських біженців зі статусом захисту. Це нижчий показник, ніж в інших країнах, що також прийняли велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення.

Як безробітні у Німеччині зараз зареєстровані 217 тисяч українців. З них 58% шукають роботу на рівні, який зазвичай не вимагає професійної освіти. Ще 36% шукають кваліфіковану роботу.

Проте німецький уряд працює над збільшенням частки працевлаштованих біженців з України.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на жовтень 2025 року проживали близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують державну допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

Нещодавно уряд Німеччини підтримав скорочення соцвиплат українським біженцям. Ті українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть лише 441 євро.

Тому частина українських біженців досі живе на грошову підтримку німецького уряду і не шукає роботу.

