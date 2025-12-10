Украине уже удалось привлечь около €1,3 млрд международной помощи для покупки газа

Постоянная международная поддержка критически важна для обеспечения устойчивости Украины в течение всего отопительного сезона. На сегодняшний день стране уже удалось привлечь почти 1,3 миллиарда евро, причем Норвегия предоставила 127 миллионов евро из этой суммы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве отметили, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник провел встречу с советницей-посланницей Посольства Норвегии в Украине Кристин Энстад.

В ходе встречи стороны обсудили текущий прогресс в сотрудничестве между странами в энергетической сфере, а также определили приоритетные направления для дальнейшего укрепления энергетической безопасности Украины в условиях постоянных атак России.

"Сотрудничество с Норвегией осуществляется в нескольких направлениях и Украина заинтересована в их усилении – в частности, это закупка дополнительных объемов природного газа, поставка энергетического оборудования для быстрого восстановления и формирования стратегических резервов, а также строительство объектов распределенной генерации", - говорится в сообщении прессслужбы.

Норвегия уже направила более 77 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства используются для реализации проектов распределенной генерации на местах и приобретения необходимого газоперекачивающего оборудования.

Закупка газа

Как заявили в группе "Нафтогаз", для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно еще дополнительно импортировать сверх. 4 млрд куб. м газа .

Для обеспечения импорта в августе "Нефтегаз" подписал соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк и подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро.