Україні вже вдалося залучити майже €1,3 млрд міжнародної допомоги для купівлі газу

Постійна міжнародна підтримка є критично важливою для забезпечення стійкості України протягом всього опалювального сезону. На сьогодні країні вже вдалося залучити майже 1,3 мільярда євро, причому Норвегія надала 127 мільйонів євро з цієї суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею Посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний прогрес у співпраці між країнами у енергетичній сфері, а також окреслили пріоритетні напрямки для подальшого зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак Росії.

"Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні – зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Норвегія вже спрямувала понад 77 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти використовуються для реалізації проєктів розподіленої генерації на місцях та придбання необхідного газоперекачувального обладнання.

Закупівля газу

Як заявили у групі "Нафтогаз", для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно ще додатково імпортувати понад 4 млрд куб. м газу.

Для забезпечення імпорту у серпні "Нафтогаз" підписав угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Також "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк і підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро.