Украинская компания представила уникального наземного дрона-минировщика на международной выставке в Стамбуле

На международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, которая проходила в Стамбуле с 22 по 27 июля, украинская компания "Роботизированные комплексы" представила новейшую разработку — наземный беспилотник "Триминер", предназначенный для дистанционного минирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Его особенностью является использование пространства колес для размещения мин, что позволило существенно снизить центр тяжести и повысить проходимость.

В чем особенность беспилотника

Как рассказал основатель и генеральный директор компании Игорь Чайковский, конструкция дрона полностью лишена сварных швов, благодаря чему корпус легко собирается и ремонтируется. Дрон весит 80 кг, может транспортировать три мины общей массой до 35 кг и имеет радиус действия до 10 км. Он работает на стандартных батареях и способен сбрасывать боеприпасы с помощью вращающегося механизма. Базовая стоимость модели – около 120 тысяч гривен.

Благодаря специальной конструкции "Триминер" может быть адаптирован к другим задачам: например, использоваться как логистический транспорт или дрон-камикадзе. Наличие камеры ночного видения позволяет использовать его в любое время суток.

Параллельно компания "Роботизированные комплексы" приступила к серийному производству другого дрона — гусеничной логистической платформы "Мураха", способной перевозить грузы весом более 500 кг на расстояние до 40 км. Она оснащена уникальной гидроэлектрической трансмиссией, аккумуляторами собственного производства, а также специальными промышленными соединениями без пайки, что обеспечивает надежность в условиях вибраций.

На базе "Муравьи" уже создано несколько специализированных модулей, в том числе телекоммуникационный дрон "Плющ" с 10-метровой мачтой. Компания также работает над новыми беспилотниками - "Богомол" и "Сорока", однако об их характеристиках пока не сообщается.

По словам Чайковского, главная цель компании – разработка технологий, которые спасают жизнь украинских военных и позволяют выполнять задачи с минимальными рисками.

Минобороны завершило кодификацию и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10".

Кроме того, Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию новые беспилотники Zeus и Hades .