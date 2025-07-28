Українська компанія представила унікального наземного дрона-мінувальника на міжнародній виставці в Стамбулі

На міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходила у Стамбулі з 22 по 27 липня, українська компанія "Роботизовані комплекси" презентувала новітню розробку — наземний безпілотник "Тримінер", призначений для дистанційного мінування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Його особливістю є використання простору коліс для розміщення мін, що дозволило суттєво знизити центр ваги та підвищити прохідність.

В чому особливість безпілотника

Як розповів засновник і генеральний директор компанії Ігор Чайківський, конструкція дрона повністю позбавлена зварних швів, завдяки чому його корпус легко збирається та ремонтується. Дрон важить 80 кг, може транспортувати три міни загальною масою до 35 кг та має радіус дії до 10 км. Він працює на стандартних батареях і здатен скидати боєприпаси за допомогою обертового механізму. Базова вартість моделі — близько 120 тисяч гривень.

Завдяки спеціальній конструкції "Тримінер" може бути адаптований до інших задач: наприклад, використовуватись як логістичний транспорт або дрон-камікадзе. Наявність камери нічного бачення дозволяє застосовувати його у будь-який час доби.

Паралельно компанія "Роботизовані комплекси" розпочала серійне виробництво іншого дрона — гусеничної логістичної платформи "Мураха", здатної перевозити вантажі вагою понад 500 кг на відстань до 40 км. Вона оснащена унікальною гідроелектричною трансмісією, акумуляторами власного виробництва, а також спеціальними промисловими з’єднаннями без пайки, що забезпечують надійність в умовах вібрацій.

На базі "Мурахи" вже створено кілька спеціалізованих модулів, зокрема телекомунікаційний дрон "Плющ" з 10-метровою щоглою. Компанія також працює над новими безпілотниками — "Богомол" та "Сорока", однак про їхні характеристики поки не повідомляється.

За словами Чайківського, головна мета компанії — розробка технологій, які рятують життя українських військових і дозволяють виконувати завдання з мінімальними ризиками.

Додамо, нещодавно Міноборони завершило кодифікацію та допустило до експлуатації в Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Рарог-10".

Окрім цього Міноборони кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.