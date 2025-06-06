Украинский агроэкспорт в ЕС может остановиться: Минагрополитики ведет переговоры об увеличении квот

Украина и Европейская Комиссия планируют наработать в июне-июле 2025 года решение о дальнейшем экспорте украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, без разделения обновленных квот на агропродукцию на 2-3 месяца тех объемов по большинству направлений для нашего агросектора хватит.

Поэтому, как пояснил чиновник, в краткосрочной перспективе в ближайшие 2-3 месяца негативного влияния на украинскую экономику точно не будет.

Как рассказал Высоцкий, Украина и ЕС договорились в течение двух месяцев обрести новое решение.

Замминистра признал, что если за этот период решение не будет найдено, то в августе-сентябре предложенные квоты на агропродукцию начнут иссякать по принципу "7/12", и агроэкспорт в ЕС остановится.

Наиболее чувствительные ограничения

Высоцкий также назвал наиболее чувствительными ограничения на такие товарные позиции, как сахар, мясо птицы, мед, биоэтанол, пшеницу, томатную пасту, соки, сухое молоко и сливочное масло.

"Это те продукты, по которым объективно Украина имеет потенциал экспорта больше квоты 2021 года. Если не удастся договориться об увеличении объемов, тогда может быть негативное влияние", — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что одним из возможных сценариев переговоров является разделение ограничений на торговые таможенные коды, что может быть своеобразным спасением для таких товаров как мука, макаронные изделия и т.п., которые попали под одну квоту вместе с зерном и могут существенно пострадать. Чиновник убеждает, что украинское аграрное лобби должно отстоять позиции украинского агросектора по максимуму в процессе переговоров.

Высоцкий подчеркнул, что Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает макроэкономическое и глобальное влияние введенных ЕК ограничений в $3,5 млрд.

Он рекомендовал аграриям и трейдерам активно искать альтернативные рынки для сбыта агропродукции. По его словам, внимательнее смотреть на рынки Юго-Восточной Азии, Индии и Китая, имеющие совсем другое логистическое плечо, определенные ограничения и принципиально другие существенные расходы.

"На самом деле, наличие альтернативных рынков – это всегда хорошо. Если можно производить больше, то почему не производить, не продавать на другие рынки? Чем больше доступных рынков, то всегда лучше. Даже имея свободную торговлю, всегда хорошо иметь дифференциацию и диверсификацию", — подчеркнул Высоцкий.

Напомним, Европейская Комиссия обнародовала официальные объемы квот на поставку украинской агропродукции в Европейский Союз после завершения действия автономных торговых мероприятий (ATM). Детальнее о том, кто из украинских экспортеров потеряет больше всего, читайте в материале Delo.ua.