Український агроекспорт в ЄС може зупинитися: Мінагрополітики веде перемовини про збільшення квот

Україна та Європейська Комісія планують напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, без поділу оновлених квот на агропродукції на 2-3 місяці тих об'ємів за більшістю напрямків для нашого агросектору вистачить.

Тому, як пояснив чиновник, у короткостроковій перспективі протягом найближчих 2-3 місяців негативного впливу на українську економіку точно не буде.

Як розповів Висоцький, Україна та ЄС домовилися протягом двох місяців знайти нове рішення.

Заступник міністра визнав, що якщо за цей період рішення не буде знайдено, то в серпні-вересні запропоновані квоти на агропродукцію почнуть вичерпуватися за принципом "7/12", і агроекспорт в ЄС зупиниться.

Найбільш чутливі обмеження

Висоцький також назвав "найбільш чутливими" обмеження на такі товарні позиції, як цукор, м'ясо птиці, мед, біоетанол, пшеницю, томатну пасту, соки, сухе молоко і вершкове масло.

"Це ті продукти, за якими об'єктивно Україна має потенціал експорту більший, ніж квоти 2021 року. Якщо не вдасться домовитися про збільшення обсягів, тоді може бути негативний вплив", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що одним із можливих сценаріїв перемовин наразі є поділ обмежень на торговельні митні коди, що може бути своєрідним порятунком для таких товарів як борошно, макаронні вироби тощо, які потрапили під одну квоту разом із зерном і можуть суттєво постраждати. Чиновник переконує, що українське аграрне лобі має на меті відстояти позиції українського агросектору по максимуму в процесі переговорів.

Висоцький наголосив, що Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює макроекономічний і глобальний вплив запроваджених ЄК обмежень в $3,5 млрд.

Він порекомендував аграріям і трейдерам активно шукати альтернативні ринки для збуту агропродукції. За його словами, уважніше дивитися на ринки Південно-Східної Азії, Індії та Китаю, які мають зовсім інше логістичне плече, певні обмеження та принципово інші суттєві витрати.

"Насправді, наявність альтернативних ринків – це завжди добре. Якщо можна виготовляти більше, то чому не виготовляти, не продавати на інші ринки? Що більше наявно доступних ринків, то завжди краще. Навіть маючи вільну торгівлю, завжди добре мати диференціацію і диверсифікацію", - підкреслив Висоцький.

Нагадаємо, Європейська Комісія оприлюднила офіційні обсяги квот на постачання української агропродукції до Європейського Союзу після завершення дії автономних торговельних заходів (ATM). Детальніше про те, хто з українських експортерів втратить найбільше, читайте у матеріалі Delo.ua.