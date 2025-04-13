Украинский бизнес за границей: как избежать ошибок и стартовать правильно

Многие украинские предприниматели пытаются выйти на рынки Европы, но реализовать такие замыслы удается далеко не каждому. Часто те, кто решает начать предпринимательскую деятельность на новой территории, уже на начальном этапе теряют деньги из-за неправильных управленческих решений, и лишь со временем понимают, какие ошибки они допустили.

Как найти свое место на переполненном рынке и построить прибыльное дело рассказала Татьяна Авраменко, СЕО и управляющая партнер ресторанов Fenix, Веранда на Днепре и Veranda On The Sea. Своим опытом она поделилась на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

Начинайте не с бизнес-плана, а с изучения культуры страны.

"Если вы хотите сделать бизнес за границей, первое, что нужно сделать – изучить культуру нации", – отмечает Татьяна.

Ее ресторан в Хорватии – Veranda On The Sea – открылся в городе Ровинь, на побережье Истрии. Это регион с богатой гастрономической традицией, где даже у маленьких семейных ресторанов есть рекомендации Michelin. Здесь кухня – это не просто бизнес, а часть семейного наследия, в которое можно войти только искренним уважением к культуре нации.

Ориентируйтесь не на туристов, а на локальную публику

"Если вы открываете ресторан за границей, не думайте, что вас спасет только туризм. Ориентируйтесь на местных гостей ", – добавляет предпринимательница.

По словам Татьяны, это одна из распространенных ошибок предпринимателей: открывать украинский ресторан для украинцев в Европе. Это работает очень ограниченно и не создает долговременную модель.

Учитывайте сезонность и климат

Ресторан Татьяны Авраменко в Ровине работает всего пять месяцев в году из-за климатических особенностей – сильных морских ветров и короткого сезона теплых дней.

"Не все дни комфортны для работы, поэтому это нужно учитывать при планировании бюджета, персонала и поставке продуктов, – отмечает ресторатор. – Поэтому, если планируете подобный бизнес за рубежом, обязательно ориентируйтесь на погодные условия и сезонные колебания".

Не открывайте новую компанию – купите существующую

"Это мой главный лайфхак. Если хотите быстро стартовать – покупайте компанию с историей. И обязательно проведите качественный due diligence", – отмечает Татьяна.

Европейская бюрократия – серьезный вызов для предпринимателя. Получение лицензий, разрешений, аккредитаций может занять три месяца, а то и годы. Но если вы покупаете уже работающий бизнес, имеет разрешительные документы, историю операций, вы значительно сокращаете путь входа на рынок, и сможете немедленно начать деятельность.

Татьяна Авраменко выступила на Business Wisdom Summit 2025, организатором которого является Delo.ua.

Не навязывайте кухню – уважайте гастрономическую культуру региона

"Борщ и вареники – это хорошо, но не делайте их ядром концепции. Они могут быть отличным блюдом выходного дня или вечеринки, однако не основой меню", – отмечает Авраменко.

Ключевой принцип – работать с локальными продуктами. Если вы на побережье – работайте с рыбой. Если регион славится трюфелями – интегрируйте их в свое меню. Так рождается гибридная кухня, которая и интересна и понятна местному потребителю.

Всегда ищите локального партнера

Привлекайте местного партнера хотя бы на небольшой процент. Он станет вашим мостом к рынку, к пониманию местных правил, решений и особенностей, а также поможет решить вопросы, которые изнутри легче "разрулить".

"Локальный партнер — не только о юридической поддержке, это доступ к местному нетворку, лобби, логистике и менталитету. Он поможет там, где все зашло в тупик", — говорит Татьяна.

В Европе таких вызовов хватает и бюрократия может стать настоящим барьером: получение документов и лицензий может затянуться на месяцы. И именно партнер на месте может ускорить процесс и сэкономить вам время, нервы и деньги.

Готовьтесь к тому, что рентабельность – другая

"Если бизнес в Европе дает 10% рентабельности – это уже круто. Это классный результат", — говорит Татьяна.

Многие ожидают других результатов, но в реальности европейский бизнес работает иначе. Низкая рентабельность здесь – норма. И это следует учитывать еще на этапе планирования.