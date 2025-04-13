Український бізнес за кордоном: як уникнути помилок і стартувати правильно

Багато українських підприємців намагаються вийти на ринки Європи, але реалізувати такі задуми вдається далеко не кожному. Часто ті, хто вирішує розпочати підприємницьку діяльність на новій території, вже на початковому етапі втрачають гроші через неправильні управлінські рішення і лише з часом розуміють, яких помилок вони припустилися.

Як знайти своє місце на переповненому ринку і побудувати прибуткову справу розповіла Тетяна Авраменко, СЕО та керівна партнерка ресторанів Fenix, “Веранда на Дніпрі” та Veranda On The Sea. Своїм досвідом вона поділилася на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

Починайте не з бізнес-плану, а з вивчення культури країни

"Якщо ви хочете зробити бізнес за кордоном, перше, що потрібно зробити – вивчити культуру нації", – наголошує Тетяна.

Її ресторан у Хорватії – Veranda On The Sea – відкрився у місті Ровінь, на узбережжі Істрії. Це регіон із багатою гастрономічною традицією, де навіть маленькі сімейні ресторани мають рекомендації Michelin. Тут кухня – це не просто бізнес, а частина родинної спадщини, до якої можна увійти лише через щиру повагу до культури нації.

Орієнтуйтесь не на туристів, а на локальну публіку

"Якщо ви відкриваєте ресторан за кордоном, не думайте, що вас врятує тільки туризм. Орієнтуйтесь на місцевих гостей", - додає підриємиця.

За словами Тетяни, це одна з найпоширеніших помилок підприємців: відкривати український ресторан для українців у Європі. Це працює дуже обмежено і не створює довготривалої моделі.

Враховуйте сезонність і клімат

Ресторан Тетяни Авраменко в Ровіні працює лише п’ять місяців на рік через кліматичні особливості – сильні морські вітри та короткий сезон теплих днів.

"Не всі дні комфортні для роботи, тому це потрібно враховувати при плануванні бюджету, персоналу та постачання продуктів, – зазначає рестораторка. – Тому, якщо плануєте подібний бізнес за кордоном, обов’язково орієнтуйтесь на погодні умови та сезонні коливання”.

Не відкривайте нову компанію – купіть існуючу

“Це мій головний лайфхак. Якщо хочете швидко стартувати – купуйте компанію з історією. І обов’язково проведіть якісний due diligence”, – наголошує Тетяна.

Європейська бюрократія – це серйозний виклик для підприємця. Отримання ліцензій, дозволів, акредитацій може зайняти місяці, а то й роки. Але якщо ви купуєте бізнес, що вже працює, має дозвільні документи, історію операцій, ви значно скорочуєте шлях входу на ринок, і зможете негайно розпочати діяльність.

Тетяна Авраменко виступила на Business Wisdom Summit 2025, організатором якого є Delo.ua.

Не нав’язуйте свою кухню – поважайте гастрономічну культуру регіону

"Борщ і вареники – це добре, але не робіть їх ядром концепції. Вони можуть бути чудовою стравою вихідного дня або вечірки, проте не основою меню”, – зауважує Авраменко.

Ключовий принцип – працювати з локальними продуктами. Якщо ви на узбережжі – працюйте із рибою. Якщо регіон славиться трюфелями – інтегруйте їх у своє меню. Так народжується гібридна кухня, яка і цікава, і зрозуміла місцевому споживачу.

Завжди шукайте локального партнера

Залучайте місцевого партнера, хоча б на невеликий відсоток. Він стане вашим мостом до ринку, до розуміння місцевих правил, рішень і особливостей, а також допоможе вирішити питання, які зсередини легше "розрулити".

“Локальний партнер – не лише про юридичну підтримку, це доступ до місцевого нетворку, лобі, логістики та менталітету. Він допоможе там, де все, зайшло в глухий кут", – каже Тетяна.

У Європі таких викликів вистачає, і бюрократія може стати справжнім бар’єром: отримання документів та ліцензій може затягнутися на місяці. І саме партнер на місці може прискорити процес і зекономити вам час, нерви і гроші.

Готуйтесь до того, що рентабельність – інша

"Якщо бізнес у Європі дає 10% рентабельності – це вже круто. Це класний результат", — каже Тетяна.

Багато хто очікує інші результати, але в реальності європейський бізнес працює інакше. Низька рентабельність тут – норма. І це треба враховувати ще на етапі планування.