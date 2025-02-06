"Укрэнерго" планирует проводить аукционы на новую балансирующую мощность: распределит 300 МВт

НЭК "Укрэнерго" в этом году намерена организовать очередные аукционы на новую балансирующую мощность для работы на рынке вспомогательных услуг, в частности, для автоматических резервов восстановления частоты (аРВЧ).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению и.о. председателя правления компании Алексея Брехта, компания рассчитывает на распределение не менее 300 МВт мощности во время аукционов.

"Такие аукционы проводить мы будем, и в этом году будем выставлять даже чуть больше, чем на 500 МВт (…). И я, по крайней мере, по пониманию аудитории и их стремления, ожидаю, что мы на следующем аукционе дополнительных минимум 300 МВт еще распределим", – сказал Брехт в блице.

Условие участия в аукционе

Он также добавил, что аукционы будут проводиться с условием, что объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее чем через год после проведения аукциона.

Брехт отметил, что хотя некоторые участники предлагали продлить этот срок, "Укрэнерго" склоняется к тому, что года будет достаточно.

"Вот мы имеем пример (подключение ОККО УЗЭ мощностью 20 МВт – ЕР), с которого начинали разговор, что можно построить меньше, чем через полгода после аукциона", – отметил Брехт.

В 2024 году "Укрэнерго" также провела два аукциона для предоставления вспомогательных услуг по автоматическим резервам восстановления частоты (аРВЧ), на которых было закрыто более 400 МВт с 1 ГВт потребности компании в таких мощностях. Мощности, которые должны быть введены до октября 2025 и января 2026 года, планируется развернуть в основном на газовых установках и станциях на биотопливе.

Напомним, что недавно "ОККО" досрочно ввела в эксплуатацию установку хранения энергии (УЗЭ) мощностью 20 МВт для работы на рынке вспомогательных услуг. "ОККО" принимала участие в первом спецаукционе по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг летом 2024 года. По итогам этого аукциона инвесторы гарантировали строительство почти 99 МВт новых мощностей для предоставления резервов поддержки частоты (РПЧ), которые должны быть введены в эксплуатацию до октября 2025 года.

Аукционы по торговле электроэнергией

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией.

Месяц до этого, между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).