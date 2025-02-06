"Укренерго" планує проводити аукціони на нову балансуючу потужність: розподілить 300 МВт

НЕК "Укренерго" цього року має намір організувати чергові аукціони на нову балансуючу потужність для роботи на ринку допоміжних послуг, зокрема для автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ).

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням т.в.о. голови правління компанії Олексія Брехта, компанія розраховує на розподіл щонайменше 300 МВт потужності під час аукціонів.

"Такі аукціони проводити ми будемо, і цьогоріч будемо виставляти навіть трохи більше, ніж на 500 МВт (…). І я, принаймні, з розуміння аудиторії та їхнього прагнення, очікую, що ми на наступному аукціоні додаткових мінімум 300 МВт ще розподілимо", – сказав Брехт в бліцінтерв'ю.

Умова участі в аукціоні

Він також додав, що аукціони будуть проводитись з умовою, що об'єкт має бути введений в експлуатацію не пізніше, ніж через рік після проведення аукціону.

Брехт зауважив, що хоча деякі учасники пропонували подовжити цей термін, "Укренерго" схиляється до того, що року буде достатньо.

"Ось ми маємо приклад (підключення ОККО УЗЕ потужністю 20 МВт – ЕР), з якого починали розмову, що можна збудувати менше, ніж за півроку після аукціону", – зазначив Брехт.

Зазначається, що у 2024 році "Укренерго" також провела два аукціони для надання допоміжних послуг з автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ), на яких було закрито понад 400 МВт із 1 ГВт потреби компанії в таких потужностях. Потужності, які мають бути введені до жовтня 2025 року та січня 2026 року, планується розгорнути в основному на газових установках та станціях на біопаливі.

Нагадаємо, нещодавно "ОККО" достроково ввела в експлуатацію установку зберігання енергії (УЗЕ) потужністю 20 МВт для роботи на ринку допоміжних послуг. "ОККО" брала участь у першому спецаукціоні з довгострокового придбання допоміжних послуг улітку 2024 року. За підсумками цього аукціону інвестори гарантували будівництво майже 99 МВт нових потужностей для надання резервів підтримки частоти (РПЧ), які мають бути введені в експлуатацію до жовтня 2025 року.

Аукціони з торгівлі електроенергією

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.

За місяць до цього, між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).