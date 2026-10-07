Уничтожены десятки тысяч книг: Россия разрушила склады издательства "Книголав" в Киеве на Подоле

7 октября в результате очередной ночной ракетной атаки войск РФ в Киеве полностью разрушены складские помещения украинского издательства "Книголав" на Подоле. Также значительные повреждения получил новый склад компании, где хранились тиражи, которые издательство пыталось восстановить после предварительного удара летом.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе издательства.

Последствия удара

По словам представителей издательства, вражеский удар нанес ощутимое разрушение инфраструктуре и запасам готовой продукции. Точные масштабы разрушений и количество утраченных экземпляров подсчитываются.

"Пока мы не можем окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество книг, которые были уничтожены или больше не подлежат восстановлению, но точно можем сказать, что были потеряны десятки тысяч книг. Окончательные потери мы сможем оценить лишь после того, как будет полноценный доступ к составу и подробно оценим состояние всех книг", - говорится в официальном сообщении.

В издательстве также отметили, что среди сотрудников погибших или раненых нет.

Утраченные новинки и восстановленные тиражи

Среди уничтоженного имущества — как недавние книжные новинки, полученные за последние месяцы, так и допечатки изданий, которые российская армия уже сжигала во время июльского обстрела.

"Для нас это ощутимый удар. Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас. Новинки, которые мы успели получить за эти два месяца, к печати тех книг, которые россия уничтожила в июле на нашем предыдущем составе, восстановление которых мы ждали с вами вместе", - отмечают в издательстве.

Несмотря на масштабные потери, команда уверяет, что будет продолжать работу. Издательство призывает читателей и партнеров к поддержке в это сложное время.

Удары по складам книг

Напомним, в ночь на 28 августа российская атака повредила и уничтожила книжные тиражи не менее трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском Киевской области.

В частности, пострадали такие издательства: "Издательство Старого Льва", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лаборатория", "Наш Формат", ArtBooks, "Утро", BookChef и другие.

Основатель и директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович сообщил, что из-за значительных разрушение помещения и потерю большого тиража напечатанных изданий возможны временные задержки с доставкой заказов покупателям.

Основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов тоже сообщил, что от российских обстрелов пострадал склад, где находились книги его книжного магазина, Book.ua и ряда издателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия за месяц уничтожила треть всех книг, изданных Украиной за год. В результате августовских обстрелов государство потеряло около 15 млн изданий, и из-за значительных убытков и нехватки средств часть издательств может не пережить последствий атак.