Знищено десятки тисяч книг: Росія зруйнувала склади видавництва "Книголав" у Києві на Подолі

7 жовтня внаслідок чергової нічної ракетної атаки військ РФ у Києві повністю зруйновано складські приміщення українського видавництва "Книголав" на Подолі. Також значних пошкоджень зазнав новий склад компанії, де зберігалися наклади, які видавництво намагалося відновити після попереднього удару влітку.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі видавництва.

Наслідки удару

За словами представників видавництва, ворожий удар завдав відчутного руйнування інфраструктурі та запасам готової продукції. Точні масштаби руйнувань та кількість втрачених примірників наразі підраховуються.

"Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг. Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу та детально оцінемо стан усіх книжок", – йдеться в офіційному повідомленні команди "Книголаву".

У видавництві також наголосили, що серед співробітників загиблих чи поранених немає.

Втрачені новинки та відновлені наклади

Серед знищеного майна — як нещодавні книжкові новинки, отримані за останні місяці, так і додруки тих видань, які російська армія вже спалювала під час липневого обстрілу попереднього складу.

"Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, який росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом", – зазначають у видавництві.

Попри масштабні втрати, команда запевняє, що продовжуватиме роботу. Видавництво закликає читачів та партнерів до підтримки у цей складний час.

Удари по складах книжок

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська атака пошкодила та знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському на Київщині.

Зокрема, постраждали такі видавництва: "Видавництво Старого Лева", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лабораторія", "Наш Формат", ArtBooks, "Ранок", BookChef та інші.

Засновник і директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович повідомив, що через значні руйнування приміщення та втрату великого накладу надрукованих видань можливі тимчасові затримки з доставленням замовлень покупцям.

Засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за місяць знищила третину всіх книжок, які Україна видає за рік. Унаслідок серпневих обстрілів держава втратила близько 15 млн видань, і через значні збитки та брак коштів частина видавництв може не пережити наслідків атак.