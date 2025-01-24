В "Дії" запускают новые услуги для ветеранов и семей погибших

В приложении "Дії" приступили к бета-тестированию получения статуса лица с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибших (умерших) военных.

Об этом сообщило Министерство ветеранов.

Новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких.

"В результате ветераны и семьи погибших (умерших) защитников получат удобное представление заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики – электронный кабинет для обработки таких заявлений", – рассказала министерша по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

В ведомстве подчеркнули, что цифровизация сервисов и безбарьерность услуг для ветеранов и их семей — приоритетное направление его работы.

Напомним, ветераны и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн каждые три месяца на спорт по программе "Ветеранский спорт". Государственную помощь можно получить на Дія.Карту ПриватБанка через Приват24.

Про помощь ветеранам

Напомним, что в декабре Кабинет министров принял решение, которое сделает получение грантов для начала собственного дела ветеранами более доступным. Правительство утвердило постановление, которое предоставит защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые за определенный срок уплатят налоги на сумму гранта, смогут по желанию получить дополнительную грантовую выплату.

Кроме того, Черновицкая область взяла на себя полную компенсацию процентов по ипотеке для военнослужащих в рамках программы "єОселя", реализуемой через ПриватБанк.

Также сообщалось, что в 2024-2025 годах киевские студенты-ветераны смогут получить адресную материальную помощь из городского бюджета для частичной оплаты обучения в высших учебных заведениях. Сумма пособия будет составлять до 25 тысяч гривен.