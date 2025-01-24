У "Дії" запускають нові послуги для ветеранів і родин загиблих

У застосунку "Дія" розпочали бета-тестування отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблих (померлих) військових

Про це повідомило Міністерство ветеранів.

Зазначається, що нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їхніх близьких.

"У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики – електронний кабінет для опрацювання таких заяв", – розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У відомстві наголосили, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин є пріоритетним напрямком його роботи.

Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть 1500 грн кожні три місяці на спорт за програмою "Ветеранський спорт". Державну допомогу можна отримати на Дія.Картку ПриватБанку через Приват24.

Про допомогу ветеранам

Нагадаємо, що в грудні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке зробить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Уряд затвердив постанову, що надасть захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Окрім того, підприємці, які протягом визначеного терміну сплатять податки на суму гранту, зможуть за бажанням отримати додаткову грантову виплату.

Крім того, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.

Також повідомлялось, що у 2024-2025 роках київські студенти-ветерани зможуть отримати адресну матеріальну допомогу з міського бюджету для часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Сума допомоги становитиме до 25 тисяч гривень.