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В "Дії" запустили голосование за десятого финалиста нацотбора на "Евровидение-2025": кто претендует
В приложении "Дії" запустили голосование, в рамках которого украинцы могут выбрать десятого участника финала национального отбора представителя страны на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2025".
Как сообщается на сайте отбора, проводимого Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, опрос аудитории начался 13 января и продлится до 10:00 пятницы, 17 января.
Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого необходимо зайти в приложение "Дія" и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос". Отдать свой голос можно только за одного из 10 кандидатов на вакантное место финалиста.
В "Дії" участники представлены в порядке, определенном проведенной 2 января жеребьевкой. О каждом из десяти артистов можно узнать больше, просмотрев видео с визитной карточкой и прослушав фрагмент исполнения песни в самом приложении.
При этом 13 января на YouTube-канале "Евровидения Украина" была опубликована вся десятка песен-претендентов, и организаторы призывают все же послушать композиции полностью, прежде чем голосовать за одну из них:
- Enleo — Supernova
- Муайад — Amnesia
- Brykulets.
- Ranrawi в Аниморе
- Grisana — Kohoney
- Слушай Сашу — Живи
- Mon Fia — Dive Inside
- Yagody — Врата
- Starykova Hrystyna — Rise
- Fiинка — Культура
Отметим, что в этом списке должен быть также исполнитель Teslenko, но 27 декабря "Суспільне" заявило, что менеджмент артиста обратился к телекомпании с просьбой снять его кандидатуру и приостановить его дальнейшее участие в нацотборе-2025. НОТУ согласовало запрос артиста и расторгло с ним договор об участии.
Организаторы также отмечают, что если участник, получивший наибольшее количество голосов, "по веским причинам" не сможет принять участие в финале, в него пройдет следующий по рейтингу претендент.
Полный перечень финалистов должен быть обнародован не позднее 17 января. Финал отбора состоится 8 февраля. 20 декабря была названа девятка его участников, которые были выбраны непосредственно по результатам прослушивания:
- Future Culture — Waste My Time
- Khayat в Honor
- Krylata — Stay True
- Molodi — My Sea
- Ziferblat — Bird Of Pray
- Абие — Дом
- ДК Энергетик — Соль
- Маша Кондратенко – No Time To Cry
- Влад Шериф — Wind Of Change
Напомним, что по результатам голосования в "Дії" в жюри отбора этого года была избрана победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко.
69-й конкурс "Евровидение" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны состояться 13 и 15 мая, а финал – 17 мая.
В конкурсе примут участие 38 стран, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и страна-победительница прошлогоднего конкурса (Швейцария).
В 2024 году "Суспільне" организовывало отбор аналогичным образом: сперва публика избрала одного кандидата в дополнение к предварительно выбранным, а уже в финале проводилось онлайн-голосование за избрание победителя.
Впрочем, день проведения конкурса завершился грандиозным конфузом, поскольку песню-победителя установить не удалось из-за сбоя и приостановки сбора голосов за конкурсантов. В итоге победительницами отбора и, соответственно, представительницами Украины на "Евровидении-2024" стали Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".