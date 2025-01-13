В "Дії" запустили голосование за десятого финалиста нацотбора на "Евровидение-2025": кто претендует

В приложении "Дії" запустили голосование, в рамках которого украинцы могут выбрать десятого участника финала национального отбора представителя страны на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2025".

Как сообщается на сайте отбора, проводимого Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, опрос аудитории начался 13 января и продлится до 10:00 пятницы, 17 января.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого необходимо зайти в приложение "Дія" и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос". Отдать свой голос можно только за одного из 10 кандидатов на вакантное место финалиста.

‎В "Дії" участники представлены в порядке, определенном проведенной 2 января жеребьевкой. О каждом из десяти артистов можно узнать больше, просмотрев видео с визитной карточкой и прослушав фрагмент исполнения песни в самом приложении.

При этом 13 января на YouTube-канале "Евровидения Украина" была опубликована вся десятка песен-претендентов, и организаторы призывают все же послушать композиции полностью, прежде чем голосовать за одну из них:

Отметим, что в этом списке должен быть также исполнитель Teslenko, но 27 декабря "Суспільне" заявило, что менеджмент артиста обратился к телекомпании с просьбой снять его кандидатуру и приостановить его дальнейшее участие в нацотборе-2025. НОТУ согласовало запрос артиста и расторгло с ним договор об участии.

Организаторы также отмечают, что если участник, получивший наибольшее количество голосов, "по веским причинам" не сможет принять участие в финале, в него пройдет следующий по рейтингу претендент.

Полный перечень финалистов должен быть обнародован не позднее 17 января. Финал отбора состоится 8 февраля. 20 декабря была названа девятка его участников, которые были выбраны непосредственно по результатам прослушивания:

Future Culture — Waste My Time Khayat в Honor Krylata — Stay True Molodi — My Sea Ziferblat — Bird Of Pray Абие — Дом ДК Энергетик — Соль Маша Кондратенко – No Time To Cry Влад Шериф — Wind Of Change

Напомним, что по результатам голосования в "Дії" в жюри отбора этого года была избрана победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A, участвовавшей в "Евровидении-2021", Екатерина Павленко.

69-й конкурс "Евровидение" в этом году пройдет на арене St. Jakobshalle в швейцарском городе Базель. Полуфиналы должны состояться 13 и 15 мая, а финал – 17 мая.

В конкурсе примут участие 38 стран, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. Автоматическими финалистами, как и все последние годы, являются Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и страна-победительница прошлогоднего конкурса (Швейцария).

В 2024 году "Суспільне" организовывало отбор аналогичным образом: сперва публика избрала одного кандидата в дополнение к предварительно выбранным, а уже в финале проводилось онлайн-голосование за избрание победителя.

Впрочем, день проведения конкурса завершился грандиозным конфузом, поскольку песню-победителя установить не удалось из-за сбоя и приостановки сбора голосов за конкурсантов. В итоге победительницами отбора и, соответственно, представительницами Украины на "Евровидении-2024" стали Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".