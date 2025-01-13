В "Дії" запустили голосування за десятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2025": хто претендує

У застосунку "Дія" запустили голосування, в рамках якого українці можуть обрати десятого учасника фіналу національного відбору представника країни на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2025".

Як повідомляється на сайті відбору, який проводить Національна суспільна телерадіокомпанія України, опитування аудиторії почалося 13 січня і триватиме до 10:00 п'ятниці, 17 січня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія" та у розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати свій голос можливо тільки за одного з 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста.

‎У "Дії" учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування, проведене 2 січня. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку.

При цьому 13 січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна" було опубліковано всю десятку пісень-претендентів, і організатори закликають все ж послухати композиції повністю, перш ніж голосувати за одну з них:

Зазначимо, що у цьому списку мав бути також виконавець Teslenko, але 27 грудня "Суспільне" заявило, що менеджмент артиста звернувся до телекомпанії з проханням зняти його кандидатуру та призупинити його подальшу участь у нацвідборі-2025. НСТУ погодила запит артиста та розірвало з ним договір про участь.

Організатори також зазначають, що якщо учасник, який отримає найбільшу кількість голосів, "через вагомі причини" не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за рейтингом претендент.

Повний перелік фіналістів має бути оприлюденний не пізніше ніж 17 січня. Фінал відбору має відбутися 8 лютого. 20 грудня було названо дев'ятку його учасників, які були обрані безпосередньо за результатами прослуховування:

Future Culture — Waste My Time Khayat — Honor Krylata — Stay True Molodi — My Sea Ziferblat — Bird Of Pray Абіє — Дім ДК Енергетик — Сіль Маша Кондратенко — No Time To Cry Влад Шериф — Wind Of Change

Нагадаємо, що за результатами голосування у "Дії" до журі цьогорічного відбору було обрано переможницю "Євробачення-2016" Джамалу, лідера рок-гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A, що брав участь у "Євробаченні-2021", Катерину Павленко.

69-й конкурс "Євробачення" цього року проходитиме на арені St. Jakobshalle у швейцарському місті Базель. Півфінали мають відбутися 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. Автоматичними фіналістами, як і всі останні роки, є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та країна-переможниця минулорічного конкурсу (Швейцарія).

В 2024 році "Суспільне" організовувало відбір аналогічним чином: спочатку публіка обрала одного кандидата на додачу до попередньо обраних, а вже в фіналі проводилося онлайн-голосування за обрання переможця.

Втім, день проведення конкурсу завершився грандіозним конфузом, оскільки пісню-переможця встановити не вдалося через збій та призупинення збору голосів за конкурсантів. Зрештою переможницями відбору і, відповідно, представницями України на "Євробаченні-2024" стали Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".