В Еврокомиссии готовят разъяснения относительно требований "Резерв+" для женщин

Еврокомиссия в ближайшие недели представит государствам-членам обновленные оперативные рекомендации по новым правилам предоставления временной защиты для украинцев, которая вступила в силу 30 июля 2026 года и касается всех, независимо от пола.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт, передает "Радио Свобода".

На вопрос, известно ли Еврокомиссии о случаях, когда в отдельных странах требование показать "Резерв+" и доказать освобождение от воинской обязанности стало выдвигаться также к женщинам, Ламмерт указал, что обновленное решение ЕС о продлении временной защиты, вступившее в силу 30 июля 2026 года, касается всех, независимо от того, каким образом она действует.

"Решение Совета ЕС не различает мужчину и женщину в заявке. Речь идет о военной службе или бывшей военной службе. Поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", — пояснил спикер Еврокомиссии.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обращалось в Евросоюз с просьбой как можно быстрее унормировать практики применения новых правил временной защиты, поскольку получало жалобы от украинцев.

В частности, МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у украинских женщин во время оформления временной защиты спрашивали сведения из "Резерв+".

"Поскольку Европейский Союз пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений по поводу практического выполнения упомянутого решения, отдельные национальные органы могут выполнять новые правила, исходя из собственных инструкций", — заявляли в МИД 15 августа.

В МИД добавили, что известные им случаи не массовые и касаются в основном тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины — например, показать в загранпаспорте штамп Государственной пограничной службы о пересечении границы на выезд из Украины.

"При наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять сведения из Резерв+ не должно возникать. В то же время, при временном отсутствии унифицированного подхода, такие случаи в отдельных странах могут иметь место", — пояснили в МИД и добавили, что украинская сторона ожидает от ЕС скорейшего нормирования практики применения новых правил.

Что известно о новых правилах для украинцев в ЕС?

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года.

Однако его будут предоставлять не всем, а только тем, кто выполняет свои военные обязанности в Украине. Это ограничение касается только новых заявителей на временную защиту и не будет распространяться на тех, кто уже имеет этот статус в ЕС.

Это означает, что для получения временной защиты украинские беженцы должны будут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей, предъявив паспорт со штампом, подтверждающим законный выезд из Украины и соответствующими требованиями. Также можно будет предоставить бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от воинского долга или его исполнение.

Так, правительство Германии больше не будет предоставлять временную защиту новоприбывшим украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если у них нет законных оснований для выезда и освобождения от военной службы.

Также с 5 августа 2026 года Чехия изменила правила предоставления временной защиты новых заявителей из Украины.